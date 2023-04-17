Кастрюля не нужна: пельмени будут вкусными, как в ресторане — вы варите неправильно

Рецепт пельменей практически у каждой хозяйки свой. Однако шеф-повара стараются держаться формулы, благодаря которой блюдо получается по-настоящему вкусным.

В первую очередь, кастрюля для приготовления этого блюда не нужна. Опытные кулинары используют для варки пельменей сковородку с высокими стенками и толстым дном.

Сначала на сковородке обжаривают лук, карри, хмели-сунели, добавляют перец и соль. Затем забрасывают пельмени, лавровый лист и заливают кипятком. В конце — зелень.

Варят пельмени до готовности 10-12 минут. А подают блюдо в глубокой миске с бульоном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».