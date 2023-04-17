Как сварить идеальные макароны - секреты от матерых шеф-поваров

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

В приготовлении этого блюда важно все.

Идеальные макароны сварить сложно, для этого надо знать несколько лайфхаков, которые сделают блюдо таким, каким оно должно быть.

Матерые шеф-повара, в первую очередь, используют для варки макарон кастрюлю с толстыми стенками.

Также очень важны пропорции - на каждые 100 г продукта – 1 л воды. Кроме того, солить воду следует до того, как вы отправите туда макароны.

На 1 л воды понадобится около 10-12 г соли.

Варить макароны следует после закипания воды, в среднем, 7–10 минут.

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