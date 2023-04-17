Стакан кефира, яйцо, варенье и масло: пирог на песочном тесте — проглотят даже крошки

Научим готовить тающий во рту пирог на песочном тесте, который стал хитом Интернета. Для этого понадобятся самые простые ингредиенты. Себестоимость десерта копеечная, а вкус - бомбический. Домашние проглотят за минуту, собрав даже крошки.
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Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1 стакан варенья, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.
Масло остужаем в морозилке, натираем и всыпаем муку, разрыхлитель, сахар и ванилин.
Далее нужно все хорошенько размять вилкой. Вливаем кефир и добавляем яйцо. Делим тесто на две части, одну раскатываем и выкладываем на дно смазанной формы.
Далее идет слой варенья. Посыпаем его крахмалом, сверху кладем оставшееся тесто, можно полосками. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!