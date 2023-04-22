Тушеная говядина по-бургундски и другие рецепты недели

Тушеная говядина по-бургундски
НАДО (на 4 порции): 50 г сливочного масла · 800 г говяжьего филе · 2 ст. ложки муки · 120 г грудинки или бекона · 3 зубчика чеснока · 8 маленьких луковичек (выбирайте поменьше или, если повезет встретить, купите горсть шалота) · 4 средние морковки · 250 мл мясного бульона · 600 мл красного сухого вина · 15 некрупных шампиньонов · соль · перец · веточка тимьяна · свежая зелень для подачи.
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ГОТОВИМ:
1. Говядину режем крупными кубиками - примерно по 5 см.
2. Промытые и обсушенные грибы делим на четвертинки.
3. Растапливаем в сотейнике масло. Жарим мясо порциями до румяной корочки.
4. Добавляем 2 ст. ложки муки, перемешиваем и жарим еще минуту.
5. Убираем мясо и в том же сотейнике жарим рубленую грудинку или бекон. Добавляем чеснок.
6. Добавляем нарезанную толстыми кружками морковь и очищенные луковицы (если они крупноваты, нарежьте их на половинки или четвертинки).
7. Жарим 5 минут. Возвращаем мясо и наливаем бульон.
8. Доводим до кипения и вливаем 600 мл вина. Солим, перчим, добавляем тимьян. Варим 1,5 часа на маленьком огне. Добавляем грибы и увариваем до загущения соуса.
9. Подаем, посыпав рубленой свежей зеленью, с картофельным пюре или отварным картофелем в качестве гарнира.
Брокколи с сыром и яйцом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 300 г брокколи · 3 яйца · 1 ст. ложка муки · 20 г сливочного масла · 200 мл молока · 100 г сыра · 1 ст. ложка панировочных сухарей · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Брокколи разбираем на соцветия и варим в подсоленном кипятке 3 минуты. Откидываем на дуршлаг и обдаем холодной водой для сохранения цвета.
2. Яйца взбиваем с молоком, солью и перцем.
3. Добавляем половину натертого сыра.
4. Форму смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями.
5. Выкладываем брокколи, заливаем яичной смесью и запекаем при температуре 190 °С 15 минут.
6. Посыпаем оставшимся сыром и запекаем еще 10 минут до румяной корочки.
Запеканка из макарон с индейкой и томатами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г филе индейки (курица тоже подойдет) · 2 ст. ложки растительного масла · 1/2 ч. ложки соли · специи (например, 1/2 ч. ложки молотого черного перца · 1 ч. ложка сладкой паприки · 3 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки кориандра) · 200 г сухих макарон · 2 помидора · 150 г полутвердого сыра. Заливка: 2 яйца · 2 ст. ложки сметаны · 150 мл сливок 10%.
ГОТОВИМ:
1. Индейку режем мелкими кубиками. Солим, посыпаем специями, добавляем масло, перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса.
2. Форму смазываем маслом, высыпаем сухие макароны.
3. Выкладываем кусочки индейки.
4. Смешиваем яйца, сметану, сливки и заливаем макароны с индейкой.
5. Выкладываем кружочки помидоров и посыпаем тертым сыром.
6. Накрываем фольгой и запекаем 40 минут при температуре 180 °С.
7. Снимаем фольгу и запекаем еще 5 - 10 минут, чтобы сыр подрумянился.