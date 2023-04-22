Тушеная говядина по-бургундски и другие рецепты недели

Тушеная говядина по-бургундски

НАДО (на 4 порции): 50 г сливочного масла · 800 г говяжьего филе · 2 ст. ложки муки · 120 г грудинки или бекона · 3 зубчика чеснока · 8 маленьких луковичек (выбирайте поменьше или, если повезет встретить, купите горсть шалота) · 4 средние морковки · 250 мл мясного бульона · 600 мл красного сухого вина · 15 некрупных шампиньонов · соль · перец · веточка тимьяна · свежая зелень для подачи.

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ГОТОВИМ:

1. Говядину режем крупными кубиками - примерно по 5 см.

2. Промытые и обсушенные грибы делим на четвертинки.

3. Растапливаем в сотейнике масло. Жарим мясо порциями до румяной корочки.

4. Добавляем 2 ст. ложки муки, перемешиваем и жарим еще минуту.

5. Убираем мясо и в том же сотейнике жарим рубленую грудинку или бекон. Добавляем чеснок.

6. Добавляем нарезанную толстыми кружками морковь и очищенные луковицы (если они крупноваты, нарежьте их на половинки или четвертинки).

7. Жарим 5 минут. Возвращаем мясо и наливаем бульон.

8. Доводим до кипения и вливаем 600 мл вина. Солим, перчим, добавляем тимьян. Варим 1,5 часа на маленьком огне. Добавляем грибы и увариваем до загущения соуса.

9. Подаем, посыпав рубленой свежей зеленью, с картофельным пюре или отварным картофелем в качестве гарнира.

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