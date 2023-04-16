Как приготовить консервированных кальмаров: простой рецепт с яблоками и кукурузой

Яйцо варим вкрутую. Затем остужаем и разрезаем на четвертинки. Кальмаров нарезаем соломкой, яблоко — небольшими кубиками.

Для красивой сервировки рекомендуется разложить все ингредиенты на тарелке отдельными «секторами», разделенными дольками яйца, и капнуть в центр майонез. Ну а перед употреблением уже смешать все части, чтобы наслаждаться сочетанием вкусов.

По материалам сайта «Лайфхакер».