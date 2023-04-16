Как приготовить консервированных кальмаров: простой рецепт с яблоками и кукурузой

Есть банка консервированных кальмаров, но нет идеи, что из них приготовить? Вот рецепт салата с кальмарами, кукурузой и яблоком. По задумке, в этой симфонии вкуса легкая кислинка фрукта и сладость кукурузы должны отлично дополнять морепродукт.
Ингредиенты:
- банка консервированных кальмаров;
- 1 яйцо;
- 1 кисло-сладкое яблоко;
- 4 столовые ложки консервированной кукурузы;
- лимонный сок и майонез по вкусу.
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Яйцо варим вкрутую. Затем остужаем и разрезаем на четвертинки. Кальмаров нарезаем соломкой, яблоко — небольшими кубиками.
Для красивой сервировки рекомендуется разложить все ингредиенты на тарелке отдельными «секторами», разделенными дольками яйца, и капнуть в центр майонез. Ну а перед употреблением уже смешать все части, чтобы наслаждаться сочетанием вкусов.
По материалам сайта «Лайфхакер».