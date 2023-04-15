Шашлык из рыбы в маринаде к майским праздникам на даче — 3 помидора, лимон и лук

Майские праздники не за горами - значит самое время вспомнить рецепты вкуснейших шашлыков. И на этот раз речь пойдет не о мясных деликатесах. Свинина, курица и говядина - классический выбор, попробуйте приготовит шашлык из красной рыбы. Просто пальчики оближешь! Весь секрет в особом маринаде.

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Для легкого шашлыка идеально подойдет белая или красная рыба. А вот специи в маринад добавлять не следует. Так, в маринадную смесь для красной рыбы нужно положить: лимон, укроп - по 100 г на 1 кг продукта. Добавить можно лук - 150 г.

Белую рыбу стоит мариновать в томате. Вам понадобится всего 3 помидора, 200 г лука и 100 г лимона.

По материалам belnovosti.by