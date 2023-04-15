Говядина, свинина, репчатый лук: готовим вкуснейший фарш для пельменей — прыгают в рот

Готовим фарш для домашних пельменей. Начинка получится сочной, пряной - напитает бульон. Просто объедение. Еще один секрет - тонкое тесто и много-много фарша.

Нам понадобится: свинина - 230 г., говядина - 230 г., репчатый лук - 150 г., вода - 4 ст. л., соль - 2/3 ч. л., сахар - 1 ч. л. (без горки), черный молотый перец - 0,2 ч. л.

Способ приготовления:

Фарш получится вкуснейшим, если взять на основу несколько видов мяса, к примеру, свинину и говядину. Выбранные кусочки перекручиваем в мясорубке. Далее измельчаем лук и добавляем к фаршу - лучше еще раз перекрутить. Тут важно соблюсти идеальную пропорцию: лука понадобится примерно 1/3 от веса мяса.

В фарш добавляем специи по вкусу - соль, черный молотый перец и немного сахара. От него начинка станет ярче. Следом вливаем холодную воду - нужна для мягкости фарша. В готовых пельменях так будет больше сока. Далее преступаем к лепке пельменей.