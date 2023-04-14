Что на завтрак, что на обед — чудесно: рецепт сосисок в лаваше с яичной начинкой

Сосиска в тесте — вчерашний век. Давайте поместим сосиски в хрустящие рулетики из лаваша с тянущимся сыром и зеленью. Идеально подойдет для завтрака или плотного перекуса.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 2-3 веточки петрушки;
- 100 граммов твердого сыра;
- плавленый сырок;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 8-10 сосисок;
- 2 тонких лаваша;
- 2 столовые ложки растительного масла.
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Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Мелко нарежьте петрушку. Оба вида сыра так же натрите на крупной терке и смешайте все с майонезом.
Сосиски отварите за две минуты в кипящей воде или подогрейте в микроволновке за одну минуту.
Лаваш разрежьте на прямоугольники. Каждый кусочек смажьте сырной массой. Затем положите на край лаваша сосиску, загните края и сверните его в трубочку.
Разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте трубочки с сосисками внутри до золотистого цвета по две-три минуты с каждой стороны.
По материалам сайта «Лайфхакер»