Что на завтрак, что на обед — чудесно: рецепт сосисок в лаваше с яичной начинкой

Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Мелко нарежьте петрушку. Оба вида сыра так же натрите на крупной терке и смешайте все с майонезом.

Сосиски отварите за две минуты в кипящей воде или подогрейте в микроволновке за одну минуту.

Лаваш разрежьте на прямоугольники. Каждый кусочек смажьте сырной массой. Затем положите на край лаваша сосиску, загните края и сверните его в трубочку.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте трубочки с сосисками внутри до золотистого цвета по две-три минуты с каждой стороны.

По материалам сайта «Лайфхакер»