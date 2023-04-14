Что на завтрак, что на обед — чудесно: рецепт сосисок в лаваше с яичной начинкой

Сосиски

Сосиски хотят быть в лаваше. Фото: Global Look Press

Чтобы не пришлось довольствоваться сосиской в тесте в перерыве на работе.

Сосиска в тесте — вчерашний век. Давайте поместим сосиски в хрустящие рулетики из лаваша с тянущимся сыром и зеленью. Идеально подойдет для завтрака или плотного перекуса.

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 2-3 веточки петрушки;
  • 100 граммов твердого сыра;
  • плавленый сырок;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 8-10 сосисок;
  • 2 тонких лаваша;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

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Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите от скорлупы и натрите на крупной терке. Мелко нарежьте петрушку. Оба вида сыра так же натрите на крупной терке и смешайте все с майонезом.

Сосиски отварите за две минуты в кипящей воде или подогрейте в микроволновке за одну минуту.

Лаваш разрежьте на прямоугольники. Каждый кусочек смажьте сырной массой. Затем положите на край лаваша сосиску, загните края и сверните его в трубочку.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте трубочки с сосисками внутри до золотистого цвета по две-три минуты с каждой стороны.

По материалам сайта «Лайфхакер»

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