2 банана и пачка сметаны: готовим пирог «Пряничный домик» без выпечки — сам просится в рот

Как приготовить пирог на скорую руку и удивить даже самых привередливых гостей. Попробуйте торт «Пряничный домик» без выпечки — съедают за пять минут. Просто объедение. Этот десерт стал хитом Интернета, заслужив высокую оценку у поваров. Идеальный вариант для тех, кто не хочет стоять у плиты.

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Ингредиенты: 400 г свежих пряников, пачка сметаны и 2-3 спелых банана.

Способ приготовления: делим каждый пряник на 3-4 пластинки толщиной около 0,5 см. Бананы нарезаем тонкими слайсами. Собираем пирог в разъемной форме. Первый слой из пряников смазываем сметаной, далее выкладываем кусочки банана. Повторяем слои. Сверху пирог можно посыпать тертым шоколадом. Готово! И без духовки с выпечкой.