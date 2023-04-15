Весь секрет в маринаде: как запечь вкусную курицу

Запеченная курица с картофелем

Запеченная курица с картофелем. Фото: Global Look Press

Идея вкусного ужина от нашего эксперта.

Запеченная в духовке курица с картофелем - что может быть вкуснее на ужин? Рецептом, главный секрет которого кроется в маринаде для курицы, поделилась фуд-блогер Лилия Козорез. Приятного аппетита!

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