Как приготовить воздушный творожный кулич со сливочным вкусом

Как приготовить воздушный творожный кулич со сливочным вкусом

Творожный кулич. Фото: Teleprogramma.pro

Рецептов куличей много не бывает, ловите еще один!

Фуд-блогер Екатерина Глухова-Чвирук рассказала и показала, как приготовить творожный кулич. По этому рецепту кулич получается легким и воздушным, с нежным сливочным вкусом. Попробуйте!

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