Дети точно оценят: готовим шоколадную глазурь для куличей и не только

Сладкое

Главные ценители сладостей будут довольны. Фото: Global Look Press

Быстрый и простой рецепт.

Ищите необычный рецепт для пасхального кулича? А как вам идея полить его шоколадной глазурью? Дети точно оценят.

Такая глазурь получится глянцевой, не будет трескаться и белеть. Она также прекрасно подходит для покрытия тортов, пирожных и печенья.

Ингредиенты:

  • 100 граммов молочного шоколада,
  • 1,5 столовой ложки сливочного масла,
  • 2 столовые ложки молока.

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Шоколад нужно мелко нарезать и растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавляем  размягченное сливочное масло, перемешиваем, нагреваем смесь еще 5–10 секунд. Затем тщательно перемешиваем с теплым молоком, но не взбиваем. Поливаем кулич и идем радовать своих сладкоежек.

По материалам сайта «Лайфхакер»

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