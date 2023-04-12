Дети точно оценят: готовим шоколадную глазурь для куличей и не только

Ищите необычный рецепт для пасхального кулича? А как вам идея полить его шоколадной глазурью? Дети точно оценят.
Такая глазурь получится глянцевой, не будет трескаться и белеть. Она также прекрасно подходит для покрытия тортов, пирожных и печенья.
Ингредиенты:
- 100 граммов молочного шоколада,
- 1,5 столовой ложки сливочного масла,
- 2 столовые ложки молока.
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Шоколад нужно мелко нарезать и растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем, нагреваем смесь еще 5–10 секунд. Затем тщательно перемешиваем с теплым молоком, но не взбиваем. Поливаем кулич и идем радовать своих сладкоежек.
По материалам сайта «Лайфхакер»