Дети точно оценят: готовим шоколадную глазурь для куличей и не только

Ищите необычный рецепт для пасхального кулича? А как вам идея полить его шоколадной глазурью? Дети точно оценят.

Такая глазурь получится глянцевой, не будет трескаться и белеть. Она также прекрасно подходит для покрытия тортов, пирожных и печенья.

Ингредиенты:

100 граммов молочного шоколада,

1,5 столовой ложки сливочного масла,

2 столовые ложки молока.

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