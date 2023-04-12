Аппетитный салат для пикника от Ивлева — раз, и готово!

Для того, чтобы приготовить вкусный салат для пикника, не нужно тратить много времени. Просто возьмите: баклажаны — 200 г, кукурузный крахмал — 60 г, помидоры — 80 г, кинза — 10 г, соус сладкий чили — 30 мл, сок лайма — 20 мл, кунжутное масло — 15 мл, зеленый лук — 5 г, арахис жареный — 50 г, соль — по вкусу.

Нарежьте баклажаны кубиками, обваляйте в крахмале и обжарьте. Они будут хрустеть. Выложите на салфетку, пусть стечет масло.

Затем положите баклажаны в тарелку, добавьте нарезанные томаты, кинзу, измельченный арахис. И заправьте соусом. Готовим его так: смешайте чили, сок лайма, измельченный лук и полейте кунжутным маслом.

Салат готов! Перекладывайте в баночку и бегом на шашлыки!

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