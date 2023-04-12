Сочный шашлык из курицы — идеальный маринад от хитрых шеф-поваров

Для начала нарежьте курицу на кусочки, если это филе, и отправьте в миску. Посолите, поперчите, добавьте приправы для шашлыка. Сверху положите небольшое количество горчицы и растительное масло.

Залейте мясо кефиром так, чтобы курица полностью в нем утонула. И отправьте на ночь в холодильник.

На следующий день шашлык можно жарить. Получится сочно и вкусно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».