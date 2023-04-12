Сочный шашлык из курицы — идеальный маринад от хитрых шеф-поваров

Считается, что мясо курицы — сухое. И шашлык из этого мяса — не самый популярный в нашей стране. Однако опытные кулинары считают это убеждение напрасным. Даже из этого можно приготовить очень вкусное и сочное блюдо.
Для начала нарежьте курицу на кусочки, если это филе, и отправьте в миску. Посолите, поперчите, добавьте приправы для шашлыка. Сверху положите небольшое количество горчицы и растительное масло.
Залейте мясо кефиром так, чтобы курица полностью в нем утонула. И отправьте на ночь в холодильник.
На следующий день шашлык можно жарить. Получится сочно и вкусно.
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