Рецепт идеального шашлыка от Ивлева — готовится 5 минут

Свинину порежьте на кусочки, посолите и поперчите. Далее добавьте нарезанный кольцами лук, выжмите лимон и залейте все это газированной водой, добавьте немного масла.

В идеале надо оставить мясо на сутки. Тогда свинина максимально впитает в себя маринад. Шашлык получится божественным.

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