Рецепт идеального шашлыка от Ивлева — готовится 5 минут

Известный шеф-повар Константин Ивлев считает, что идеальный маринад для шашлыка — простой, не надо заморачиваться.
Из продуктов вам понадобятся: 2 кг свиной шеи, 1 кг репчатого лука, 300 мл газированной воды, 1 лимон, 80 мл растительного масла, соль, перец по вкусу.
Свинину порежьте на кусочки, посолите и поперчите. Далее добавьте нарезанный кольцами лук, выжмите лимон и залейте все это газированной водой, добавьте немного масла.
В идеале надо оставить мясо на сутки. Тогда свинина максимально впитает в себя маринад. Шашлык получится божественным.
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