Пять минут, и готово! Как сделать чипсы из лаваша — дети в восторге

Магазинные чипсы крайне вредны для детей, это уже доказали все диетологи. Однако есть прекрасный вариант — сделать чипсы из армянского лаваша.

Для этого нарежьте лаваш на небольшие треугольнички и обмажьте соусом. Соус готовится так: выдавите чеснок, смешайте с мелко нарубленным укропом и оливковым маслом.

Далее пропитанные кусочки лаваша положите на противень и сверху посыпьте тертым сыром.

Запекайте в духовке не более пяти минут при температуре 180 градусов.

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