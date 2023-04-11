Курица с сыром: идеальный пирог из покупного теста — дешево и вкусно

Если вам хочется чего-то вкусненького, а времени нет, то запеките пирог из покупного теста с курицей и сыром. Это очень вкусно, быстро и дешево.

Вам понадобится: 250 граммов слоеного теста, 150 граммов отварной куриной грудки, 80 граммов твердого сыра, одна луковица.

Раскатайте первый пласт теста, выложите в центр жареные лук и курицу, сверху посыпьте тертым сыром.

Закройте вторым пластом теста и смажьте яйцом.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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