Добавьте в фарш сырую картошку: рецепт домашних котлет от бабушки

Наши бабушки обожали готовить котлеты, добавляя в фарш размоченный белый хлеб и сырую картошку. Они считали, что тогда блюдо получалось по-настоящему нежным и сочным.

Попробуйте приготовить по рецепту. Возможно, это станет вашим хитом на столе. Вам понадобятся: 1 кг филейного фарша, 1 крупная луковица, 70 г мякиша белого хлеба, 70 мл свежего молока, 1 яйцо, 1 средняя картофелина, 3 дольки чеснока.

Хлеб замочите на один час в молоке, а потом добавьте в фарш. Сырой картофель натрите на мелкой терке и тоже отправляйте к остальным ингредиентам. Туда же лук, яйцо и чеснок.

Слепите мокрыми руками котлеты и обжарьте на сковородке обычным способом. Получится вкусно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».