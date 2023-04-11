Идеально для похудения: как приготовить сырники без единой капли масла

Наверняка вы хоть раз, да пробовали сырники в кафе или ресторане - они воздушные, нежные, идеальные. А все потому, что матерые шеф-повара не жарят эти изделия на сковородке, а запекают в духовке.

Только в этом случае они получаются нежирными и невредными для фигуры.

Для приготовления вам понадобятся: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст.л. муки, 5 ст.л. сахара.

Смешайте все ингредиенты и мокрыми руками сформируйте сырники. Затем выложите на пергамент и запекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

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