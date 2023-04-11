Сытный наваристый борщ, как в советской столовой — так варили наши бабушки

Что может быть вкуснее борща на обед — с салом, сметаной и свежевыпеченным хлебом. Просто объедение! Готовим сытный наваристый суп со свеклой, как в советской столовой — так варили наши бабушки.

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Главное правило приготовления борща — спешка здесь ни к чему. Бульон должен вариться на слабом огне 2, а то и 3 часа. За это время и мясо равномерно разварится, напитывая бульон вкусом и ароматом.

Также в процессе варки необходимо снимать пенку, чтобы блюдо не потемнело и не помутнело. Как еще улучшить вкус? В борщ можно добавить лавровый лист или перец горошком, репу или петрушку, морковь, лук. Эти ингредиенты придадут блюду богатый аромат. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by