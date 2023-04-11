Как сделать сочные котлеты из курицы — фишка в секретном ингредиенте

Многие не любят готовить котлеты из курицы, считая, что получатся они сухими. Но если в фарш добавить секретный ингредиент, то этот миф тут же улетучится.

Самый удачный вариант куриных котлет такой: 650 г куриного фарша, 1 яйцо, 3 дольки чеснока, зелень и сливочное масло, панировка.

Добавьте в фарш яйцо, мелко порубленную зелень и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Слепите котлеты и внутрь положите кубик сливочного масла.

Затем обваляйте в панировке и обжарьте на подсолнечном масле.

Получатся очень сочные котлеты.

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