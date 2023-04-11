Как приготовить пышные оладьи: получатся толстенькими и без соды

Оладушки теряют форму и сдуваются в тонкий блинчик — не беда! Делимся лайфхаком, как приготовить толстенькие оладьи без соды. Вкус бомбический — сытная закуска на завтрак за 10 минут.

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Кулинары советуют отделять белки от желтка при использовании яиц в рецепте для оладий. Перед тем, как добавить в тесто, белую часть сырого яйца нужно взбить в отдельной миске. А потом добавить в массу сахарный песок. Далее снова все взбиваем венчиком. Должны появится твердые пики - это значит, что белок можно отправлять в основу для оладий.

Так, в яичном компоненте будет много пузырьков воздуха. За счет этого оладушки получатся толстенькими, нежными и пышными. Даже соду добавлять не придется.

По материалам belnovosti.by