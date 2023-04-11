Простейший салат из корейской морковки и феты — готовится за пять минут

Если у вас совершенно нет времени на готовку, то этот вариант салата вам очень подойдет. Для приготовления вам понадобятся: 200 г корейской моркови, 100 г феты, 1 горсть маслин, 1 пучок петрушки.

Рецепт очень простой: мелко порубите зелень. Маслины порежьте пополам, а фету — кубиком. Все перемешайте с корейской морковкой. Все! Салат готов.

Заправки нет, так как в морковке достаточно масла. Если вам покажется мало — добавьте самостоятельно по вкусу.

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