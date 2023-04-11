Тают во рту! Чебуреки с мясным бульоном и сочным фаршем, как в СССР — съедают на лету

Чебуреки — любимый всеми еще со времен СССР перекус на скорую руку. Как приготовить эту закуску так, чтобы фарш сохранил свою сочность, а мясной бульон не вытек — раскрываем рецепт.

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На самом деле секрет тающей во рту сытной начинки достаточно прост. Такие чебуреки не дойдут до стола — их съедят прямо на лету. Как же добавить фаршу сочности? В каждый чебурек к начинке нужно добавить по кубику сливочного масла. Так и фарш, и мясной бульон напитаются соком.

К примеру, тот же способ многие повара используют для приготовления котлет: «прячут» кубик масла в центре мясного шарика.

По материалам belnovosti.by