Как приготовить вкусную и красивую творожную пасху

Как приготовить вкусную и красивую творожную пасху

Творожная пасха. Фото: Teleprogramma.pro

Готовимся к Светлому празднику!

Творожная пасха - из неотъемлемых атрибутов Светлого праздника Пасхи. Фудблогер Лилия Козорез поделилась рецептом вкусной и красивой творожной пасхи в шоколадной глазури. С наступающим праздником!

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