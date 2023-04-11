Как приготовить вкусную и красивую творожную пасху

Творожная пасха - из неотъемлемых атрибутов Светлого праздника Пасхи. Фудблогер Лилия Козорез поделилась рецептом вкусной и красивой творожной пасхи в шоколадной глазури. С наступающим праздником!
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Творожная пасха. Фото: Teleprogramma.pro
Творожная пасха - из неотъемлемых атрибутов Светлого праздника Пасхи. Фудблогер Лилия Козорез поделилась рецептом вкусной и красивой творожной пасхи в шоколадной глазури. С наступающим праздником!
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