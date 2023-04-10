Новый и дешевый салат из крабовых палочек — пять минут, и готово!

Если вам надоел традиционный рецепт салата из крабовых палочек, то мы предлагаем вам обратить внимание на новый. Готовится он так же быстро, дорогие продукты не нужны.

Для приготовления вам нужны будут: консервированная красная фасоль (или отварная) — 200 г, крабовые палочки — 200 г, огурцы — 2 шт., сухарики — 100 г, соль, перец — по вкусу, майонез.

Крабовые палочки и огурцы нарезаем мелким кубиком и смешиваем во всеми остальными ингредиентами. Заправляем майонезом.

Есть надо быстро, пока сухарики не размокли.

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