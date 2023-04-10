Фишка в луке: как приготовить слоеный пирог из магазинного теста — домочадцы обалдеют

Если у вас нет времени возиться с тестом — не беда, купите его в магазине. И приготовьте пирог, от которого домочадцы будут в полном восторге. Подойдет любое — дрожжевое или бездрожжевое. Главное, чтобы оно было слоеным.

Для пирога вам понадобятся: 0,5 кг слоеного теста готового, 3 плавленых сырка, 4 яйца, 4 репчатых лука, 3 ст.л. оливкового масла.

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Затем распределите его по первому пласту теста.

Сверху посыпьте сыром и залейте взбитыми яйцами. Затем положите второй пласт теста.

Смажьте верх и бока яйцом и запекайте в духовке 35 минут при температуре 180 градусов.

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