Яйцо и мука: как приготовить нежнейшие куриные котлеты — блюдо станет хитом

Принято считать, что куриные котлеты — сухие. Но это не так. Все зависит от фарша, и можно его приготовить так, что все обалдеют.

Для этого вам понадобятся: 0,5 кг куриного филе и картофеля, 1 яйцо, 1 луковица, мука.

Очистите картошку и сварите. Затем пропустите ее вместе с фаршем через мясорубку. В полученную смесь добавьте жареный лук, яйцо и специи.

Затем слепите котлеты, обваляйте в муке и обжарьте.

Получится нежная вкуснятина!

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