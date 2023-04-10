Такого вы не едали! Пирог с ароматом топленого молока на сметане и сгущенке

Готовим простой, но при этом вкуснейший пирог к чаю на сметане и сгущенке. Такого вы точно не пробовали! Пальчики оближешь — угощение к чаю себестоимостью в 200 рублей. Аромат топленого молока и сочность начинки сводит с ума даже самых искушенных гурманов.
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Вам понадобится: 500 г муки, 250 г сгущенки (вареной или обычной), 400 г жирной сметаны, 300 г сахара, 5 яиц, 1 ч.л. соды.
Способ приготовления: взбиваем яйца с сахарным песком до пышной пенки. Добавляем сгущенное молоко и снова взбиваем венчиком. Затем кладем сметану.
Все хорошенько взбиваем, добавляем соду и вносим просеянную мужу. Замешиваем тесто до однородности. По желанию можно добавить в пирог орехи. Вливаем тесто в кулинарную форму для выпечки. Ставим пирог в духовку на час при 180 градусах.