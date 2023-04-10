Такого вы не едали! Пирог с ароматом топленого молока на сметане и сгущенке

Готовим простой, но при этом вкуснейший пирог к чаю на сметане и сгущенке. Такого вы точно не пробовали! Пальчики оближешь — угощение к чаю себестоимостью в 200 рублей. Аромат топленого молока и сочность начинки сводит с ума даже самых искушенных гурманов.

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