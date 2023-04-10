Готовим пышные сырные лепешки с ветчиной — до тарелок не доносятся, глотают

Подаем на завтрак лепешки с сыром и ветчиной — просто тают во рту, пышные и сытные. До стола не доносят — съедают прямо со сковороды.
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Вам понадобится: кефир — 1 стакан, соль — 0,5 ч.л., сахар — 0,5 ч.л., сода — 0,5 ч.л., сыр твердый (тертый) — 1 стакан, ветчина (или колбаска, или сосиски, или фарш) — 1 стакан, мука — 2 стакан,
Способ приготовления: кефир подсаливаем, добавляем сахар, соду, хорошо перемешиваем. Кладем тертый сыр и муку. Хорошенько опять перемешиваем.
Потом делим тесто на кусочки и скатываем шары. Чуть прижимаем, кладем сверху любую начинку (можно мясную, можно овощную). Заворачиваем ее внутрь и раскатываем в лепешку.
Жарим на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом без запаха с обеих сторон на среднем огне, накрыв крышкой.