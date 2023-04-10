Вкусный салат, который все хвалят: смешиваем крабовые палочки и капусту

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Готовится очень просто.

Если вам надоели традиционные салаты, то можно попробовать что-то новенькое, но при этом недорогое и быстрое в приготовлении. Идеальный вариант — салат с крабовыми палочками, капустой и плавленым сыром.

Для блюда вам понадобятся: 300 г капусты, 240 г крабовых палочек, 300 г огурца, 4 яйца, 200 г плавленого сыра, 100 г майонеза.

Яйца отварите и потрите на крупной терке. То же самое сделайте с другими продуктами из списка. Потом все тщательно перемешайте и заправьте майонезом. Объедение.

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