Распробуйте! Сытные творожные рогалики, которые сами прыгают в рот - сахар, мука, масло

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Вам понадобится: творог – 180 г., сливочное масло – 70 г., мука – 100-110 г., сахарный песок – 40 г., сода – 0,5 ч.л., щепотка соли.

Способ приготовления: смешиваем творог со сливочным маслом, добавляем пищевую соду, гашенную лимонным соком, всыпаем щепотку соли. Все тщательно замешиваем.

Просеиваем муку и всыпаем в тесто, которое должно получиться эластичным.

Присыпать столешницу мукой, раскатываем тесто в круглый пласт толщиной 2-3 мм. Далее посыпаем сахарным песком и чуть его прижимаем, чтобы закрепился.

Разрезаем на кусочки от середины круга к внешней стороне (должны получиться треугольнички). И скручиваем каждый кусочек от широкого края к узкому в виде рулета.

Опускаем каждый рогалик в сахар и кладем на противень. Запекаем 20-25 минут в заранее разогретой духовке на 180 градусах.