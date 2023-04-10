Мягкая мясная запеканка «из того, что было» - берем сыр, сметану и фарш

Готовим ужин на скорую руку! Для этого идеально подойдет простейший рецепт сочной мясной запеканки - ничего лишнего, а вкус бомбический. Просто пальчики оближешь!

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