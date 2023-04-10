Мягкая мясная запеканка «из того, что было» - берем сыр, сметану и фарш

Мягкая мясная запеканка «из того, что было» - берем сыр, сметану и фарш

Запеканка. Фото: Global Look Press

Просто объедение!

Готовим ужин на скорую руку! Для этого идеально подойдет простейший рецепт сочной мясной запеканки - ничего лишнего, а вкус бомбический. Просто пальчики оближешь! 

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Вам понадобится: 300 г мясного фарша, 100 г твердого сыра, 20 г сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, специи.

Как готовить:

Смешиваем фарш со специями и тертым сливочным маслом. Выкладываем в кулинарную форму, посыпаем сверху тертым сыром, смазываем сметаной. Выпекаем мясную запеканку 50–60 минут в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита!

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