Мягкая мясная запеканка «из того, что было» - берем сыр, сметану и фарш

Готовим ужин на скорую руку! Для этого идеально подойдет простейший рецепт сочной мясной запеканки - ничего лишнего, а вкус бомбический. Просто пальчики оближешь!
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Вам понадобится: 300 г мясного фарша, 100 г твердого сыра, 20 г сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, специи.
Как готовить:
Смешиваем фарш со специями и тертым сливочным маслом. Выкладываем в кулинарную форму, посыпаем сверху тертым сыром, смазываем сметаной. Выпекаем мясную запеканку 50–60 минут в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита!