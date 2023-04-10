Стакан кефира, варенье и яйцо: тающий во рту пирог на песочном тесте - язык проглотите

Как приготовить пирог на песочном тесте к чаю - вкуснятина за 40 минут! Смешиваем кефир с вареньем, мукой, маслом, сахаром и крахмалом - рецепт на скорую руку, а вкус бомбический.

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Вам понадобится: 200 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1 стакан варенья, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.

Способ приготовления:

Сначала остужаем масло в морозилке, затем натираем на терке, всыпаем муку, добавляем разрыхлитель, далее - сахар и ванилин.

Весь состав нужно тщательно размять вилкой, вливаем кефир и яйцо. Делим тесто на две части. Одну раскатываем и укладываем на дно формы для запекания. Сверху кладем слой варенья и посыпаем крахмалом.

Сверху укладываем оставшуюся часть теста (можно в виде плетенных полосок, - Прим. ред.). Ставим в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

А для того, чтобы верх пирога не пригорал, можно включить только нижнюю часть духовки или накрывать пирог фольгой.