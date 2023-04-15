Домашняя ветчина и другие рецепты недели

Главное - заранее приобрести формочки. Особенно хороши яйца, ромашки, тюльпаны и зайчики.

НАДО (на 6 - 8 порций): Тесто: 150 г сливочного масла · 2 желтка · 150 г картофельного крахмала · 80 г сахарной пудры · 1 пакетик ванильного сахара · 1/2 ч. ложки молотого имбиря · 1 ч. ложка разрыхлителя. Глазурь: 1 яичный белок · 200 г сахарной пудры · 1 ч. ложка лимонного сока · пищевые красители (или просто купите готовую глазурь в магазине - в тюбиках или в пакетиках для разведения).

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем муку, крахмал, сахарную пудру, ванильный сахар, разрыхлитель, молотый имбирь.

2. Добавляем нарезанное холодное сливочное масло и перетираем все вилкой.

3. Добавляем желтки, перемешиваем.

4. Формуем из теста шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа или больше.

5. Раскатываем тесто толщиной 4 мм на листе пергамента (чтобы не использовать муку). Вырезаем фигурки при помощи формочек.

6. Выпекаем на противне с пергаментом 7 минут при температуре 180 °С. Даем печенью полностью остыть.

7. Делаем глазурь: смешиваем белок с сахарной пудрой и соком лимона до белого цвета. Красим глазурь в разные цвета и кисточкой наносим на печенье. Даем подсохнуть.

Заливной пирог с яйцами и зеленым луком