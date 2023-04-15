Домашняя ветчина и другие рецепты недели

Домашняя ветчина
НАДО (на 10 - 15 порций): 2 кг свиной шеи одним куском · 1 ст. ложка черного и душистого перца горошком · 4 стакана воды · 50 г соли · 1 шт. кардамона · 1 лавровый лист (варьируйте набор специй на свой вкус).
ГОТОВИМ:
1. Растворяем соль в воде, добавляем специи и доводим до кипения. Даем полностью остыть.
2. Берем одноразовый шприц, набираем маринад и обкалываем кусок мяса.
3. Кладем обколотый кусок в маринад, закрываем пленкой и убираем в холодильник на сутки, периодически переворачивая.
4. Укладываем мясо в специальную сетку для мяса (можно использовать трубчатый бинт из аптеки), чтобы кусок держал форму.
5. Обсушиваем мясо бумажными полотенцами и заворачиваем в несколько слоев пищевой пленки.
6. На дно кастрюли кладем салфетку, сверху - мясо в пленке, заливаем чистой водой.
7. Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума. Варим без крышки, не давая воде закипеть (температура воды - 80 °С), 3 часа. Готовность можно проверить по кулинарному термометру - 70 °С в центре куска.
8. Даем остыть, выдерживаем в холодильнике 12 часов и подаем как холодную закуску.
Печенье
Фото: Shutterstock
Главное - заранее приобрести формочки. Особенно хороши яйца, ромашки, тюльпаны и зайчики.
НАДО (на 6 - 8 порций): Тесто: 150 г сливочного масла · 2 желтка · 150 г картофельного крахмала · 80 г сахарной пудры · 1 пакетик ванильного сахара · 1/2 ч. ложки молотого имбиря · 1 ч. ложка разрыхлителя. Глазурь: 1 яичный белок · 200 г сахарной пудры · 1 ч. ложка лимонного сока · пищевые красители (или просто купите готовую глазурь в магазине - в тюбиках или в пакетиках для разведения).
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем муку, крахмал, сахарную пудру, ванильный сахар, разрыхлитель, молотый имбирь.
2. Добавляем нарезанное холодное сливочное масло и перетираем все вилкой.
3. Добавляем желтки, перемешиваем.
4. Формуем из теста шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа или больше.
5. Раскатываем тесто толщиной 4 мм на листе пергамента (чтобы не использовать муку). Вырезаем фигурки при помощи формочек.
6. Выпекаем на противне с пергаментом 7 минут при температуре 180 °С. Даем печенью полностью остыть.
7. Делаем глазурь: смешиваем белок с сахарной пудрой и соком лимона до белого цвета. Красим глазурь в разные цвета и кисточкой наносим на печенье. Даем подсохнуть.
Заливной пирог с яйцами и зеленым луком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций):
Тесто: 250 г муки · 300 г сметаны · 3 яйца · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка соли · 1 пакетик разрыхлителя.
Начинка: 5 яиц · 1 пучок зеленого лука · 4 ст. ложки растительного масла · щепотка соли · 1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем 5 яиц, охлаждаем и измельчаем.
2. Промытый лук мелко шинкуем. Если не любите луковую горечь, можно припустить на сковороде 1 - 2 минуты на ложке масла.
3. Смешиваем рубленые яйца и лук, добавляем щепотку соли. Начинка готова.
4. Смешиваем 3 яйца, соль, сахар и разрыхлитель. Взбиваем.
5. Добавляем сметану, перемешиваем.
6. Вводим муку частями и замешиваем венчиком жидкое тесто, как на оладьи.
7. Форму хорошо смазываем маслом (на дно можно постелить пергамент).
8. Выливаем половину теста. Выкладываем начинку.
9. Выливаем поверх начинки оставшееся тесто и посыпаем кунжутом.
10. Выпекаем при температуре 180 °С 35 - 40 минут до румяной корочки.
*В этом году Пасха по православному календарю празднуется 16 апреля.
Рецепты куличей - в прошлом номере «Телепрограммы» и на нашем сайте teleprogramma.pro.