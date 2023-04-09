Пельмени будут еще вкуснее: разварите их посильнее, киньте на сковороду и залейте сметанным соусом – фантастика, а не блюдо

Переварить пельмени - проще простого. Отвлекся на что-то, и все - в кастрюле уже не аккуратные пельмешки, а очень не аппетитные на вид, разваренные и ватно-мягкие тестообразные шарики.
Но спасти ужин все еще можно. Есть очень вкусное блюдо, которым можно накормить домашних, и они не заметят подвоха. Это блюдо готовится именно из переваренных пельменей. Нужно всего лишь из кастрюли переложить их на сковородку.
Ингредиенты: пельмени – 500 граммов, сметана – 200 граммов, вода – 50 мл, растительное масло – 20 мл, паприка – 0,5 чайной ложки, зеленый лук – 10 граммов, соль и черный молотый перец – по вкус.
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Приготовление: 1. Обжарить пельмени с каждой стороны по 1-2 минуте на растительном масле, налитом на разогретую сковороду. 2. Смешать сметану жирностью 15 % с водой, затем добавить черный перец, паприку и соль. 3. Полученным сметанным соусом залить пельмени, довести до кипения. Затем тушить на медленном огне 7-8 минут. доводим до кипения. 4. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанным зеленым лучком. Приятного аппетита
По материалам «Со Вкусом».