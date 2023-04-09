Быстрый пирог к чаю «из того, что было» с любой начинкой: если к вам нагрянули гости

Что делать, если к вам без приглашения нагрянули гости? Их же нужно чем-то угощать! Возьмите на заметку этот простейший рецепт - себестоимость копеечная, а вкус бомбический. Приготовить такой пирог можно «из того, что было» - начинка любая: ягоды, цукаты, сухофрукты, орехи и даже мармелад.
Если у вас есть стакан кефира или ряженки, можно с легкостью порадовать гостей и домашних чудо-пирогом. Ловите рецепт! Кулинарные умения не понадобятся.
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Ингредиенты: стакан кефира, стакан сахара, два яйца, два стакана муки, 0,5 чайной ложки соды, пакетик ванильного сахара.
Способ приготовления:
Взбиваем яйца с сахаром и медленно добавляем остальные ингредиенты, в конце — муку. Вмешиваем в тесто начинку, заливаем состав в форму и выпекаем 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!