Быстрый пирог к чаю «из того, что было» с любой начинкой: если к вам нагрянули гости

Что делать, если к вам без приглашения нагрянули гости? Их же нужно чем-то угощать! Возьмите на заметку этот простейший рецепт - себестоимость копеечная, а вкус бомбический. Приготовить такой пирог можно «из того, что было» - начинка любая: ягоды, цукаты, сухофрукты, орехи и даже мармелад.

Если у вас есть стакан кефира или ряженки, можно с легкостью порадовать гостей и домашних чудо-пирогом. Ловите рецепт! Кулинарные умения не понадобятся.

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