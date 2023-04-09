Пальчики оближешь: шеф-повара поделились рецептом пасхального пирога «Паскуалина»

В предверии Пасхи можно побаловать родных не только куличами, но и итальянским пирогом с рикоттой.

Пирог «Паскуалина» называют пасхальным в Италии. Его подают в праздничный день вместе с другими пасхальными блюдами.

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Чтобы приготовить пирог, нужно взять 450 г теста слоеного бездрожжевого, шесть яиц, 0,5 кг замороженного шпината, несколько зубчиков чеснока, пару ложек оливкового масла и 25 г сливочного, 500 г творожного сыра или рикотту, также 150 г полутвердого сыра, соль и перец по вкусу.