Пальчики оближешь: шеф-повара поделились рецептом пасхального пирога «Паскуалина»

В предверии Пасхи можно побаловать родных не только куличами, но и итальянским пирогом с рикоттой.
Пирог «Паскуалина» называют пасхальным в Италии. Его подают в праздничный день вместе с другими пасхальными блюдами.
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Чтобы приготовить пирог, нужно взять 450 г теста слоеного бездрожжевого, шесть яиц, 0,5 кг замороженного шпината, несколько зубчиков чеснока, пару ложек оливкового масла и 25 г сливочного, 500 г творожного сыра или рикотту, также 150 г полутвердого сыра, соль и перец по вкусу.
Чеснок давят и затем обжаривают на оливковом масле. После чеснока в сковороду кладут шпинат и тушат его. А через 5-7 минут добавляют и творожный сыр. Далее кладется твердый сыр, соль и перец.
Тесто пасхального пирога раскатывают и делают бортики. В середину выкладывают начинку. Для яиц делаются углубления. Пирог закрывают верхним слоем теста, защипывают по краям и убирают в духовку на 50 минут при 190 градусах. Об этом сообщили в womanhit.ru.