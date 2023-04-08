Необычный вкус: как приготовить апельсиновую горчицу

Готовим дома апельсиновую горчицу, которая будет обладать необычным ароматом цитруса, кориандра и имбиря.
Ингредиенты:
- 150 граммов желтых семян горчицы;
- 50 граммов коричневых семян горчицы;
- 1,5 столовой ложки семян кориандра;
- 3 апельсины;
- 6 столовых ложек сахара;
- 5-сантиметровый кусочек свежего имбиря;
- 4 чайных ложки соли;
- 1,25 стакана яблочного или белого винного уксуса.
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Измельчите семена горчицы и кориандра - это можно сделать в ступке, кофемолке или комбайне.
Затем тщательно помойте апельсины горячей водой и натрите цедру, не затрагивая белый слой. Руками разотрите цедру с сахаром в миске. Выжмите сок из фруктов в небольшую кастрюлю, доведите его до кипения и варите, пока не останется примерно 100 мл жидкости (на это может уйти около 20 минут или меньше).
Немного остудите сок и процедите его в емкость с измельченными семенами. Добавьте сахар с цедрой, тертый имбирь, соль и уксус. Тщательно перемешайте.
Оставьте горчицу без крышки при комнатной температуре на сутки. Затем переложите в небольшие стеклянные банки и храните в холодильнике.
По материалам сайта «Лайфхакер».