Необычный вкус: как приготовить апельсиновую горчицу

Апельсины

Есть повод закупиться апельсинами. Фото: Global Look Press

Пикантный соус с нотками цитруса, имбиря и кориандра.

Готовим дома апельсиновую горчицу, которая будет обладать необычным ароматом цитруса, кориандра и имбиря.

Ингредиенты:

  • 150 граммов желтых семян горчицы;
  • 50 граммов коричневых семян горчицы;
  • 1,5 столовой ложки семян кориандра;
  • 3 апельсины;
  • 6 столовых ложек сахара;
  • 5-сантиметровый кусочек свежего имбиря;
  • 4 чайных ложки соли;
  • 1,25 стакана яблочного или белого винного уксуса.

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Измельчите семена горчицы и кориандра - это можно сделать в ступке, кофемолке или комбайне.

Затем тщательно помойте апельсины горячей водой и натрите цедру, не затрагивая белый слой. Руками разотрите цедру с сахаром в миске. Выжмите сок из фруктов в небольшую кастрюлю, доведите его до кипения и варите, пока не останется примерно 100 мл жидкости (на это может уйти около 20 минут или меньше).

Немного остудите сок и процедите его в емкость с измельченными семенами. Добавьте сахар с цедрой, тертый имбирь, соль и уксус. Тщательно перемешайте.

Оставьте горчицу без крышки при комнатной температуре на сутки. Затем переложите в небольшие стеклянные банки и храните в холодильнике.

По материалам сайта «Лайфхакер».

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