Необычный вкус: как приготовить апельсиновую горчицу

Немного остудите сок и процедите его в емкость с измельченными семенами. Добавьте сахар с цедрой, тертый имбирь, соль и уксус. Тщательно перемешайте.

Оставьте горчицу без крышки при комнатной температуре на сутки. Затем переложите в небольшие стеклянные банки и храните в холодильнике.

По материалам сайта «Лайфхакер».