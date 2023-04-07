Свекровь будет пищать от восторга: приготовьте для нее салат с голубикой и брынзой по рецепту Бельковича — быстро, просто, вкусно

Известный ресторатор, блогер и шеф-повар Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами необычных блюд.
На этот раз он рассказал, как приготовить салат с голубикой и брынзой. Если вы хотите удивить свекровь и других родственников мужа, дерзайте!
Ингредиенты: салатная смесь (руккола, шпинат, мангольд) – 60 г, голубика – 125 г, сыр брынза – 20 г, грецкий орех – 10 г, оливковое масло – 20 мл, яблочный уксус – 2 ст. ложки, мед – 1 ст. ложка, зерновая горчица – 1 ч. ложка, мята – 5 г.
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Приготовление: 1. В миску выложить салатную смесь. Нарезать голубику и отправить к салату. 2. Смешать мед, горчицу, уксус, оливковое масло, мелко нарубленную мяту и заправить салат. 3. Покрошить сыр сверху салата. 4. Мелко нарубить грецкий орех и добавить ко всем ингредиентам. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича»