Свекровь будет пищать от восторга: приготовьте для нее салат с голубикой и брынзой по рецепту Бельковича — быстро, просто, вкусно

Известный ресторатор, блогер и шеф-повар Александр Белькович в телеграм-канале делится рецептами необычных блюд.

На этот раз он рассказал, как приготовить салат с голубикой и брынзой. Если вы хотите удивить свекровь и других родственников мужа, дерзайте!

Ингредиенты: салатная смесь (руккола, шпинат, мангольд) – 60 г, голубика – 125 г, сыр брынза – 20 г, грецкий орех – 10 г, оливковое масло – 20 мл, яблочный уксус – 2 ст. ложки, мед – 1 ст. ложка, зерновая горчица – 1 ч. ложка, мята – 5 г.

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