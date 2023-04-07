Возьмите макаронную воду для приготовления блинов: вкус просто божественный

Этот кулинарный секрет знают далеко не все опытные хозяйки. Однако такой простой ингредиент сделает блинчики нежнейшими. И вам понадобится вода, в которой варились макароны. Ею нужно заменить молоко.
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Способ приготовления:
Жидкость, оставшуюся после варки спагетти, нужно перелить в отдельную емкость и оставить ее на ночь в холодильнике. На следующий день жидкость можно использовать для приготовления блинов.
Масса внешне будет напоминать кисель. Зато тесто на нем получится пышным и совсем не вязким, а блинчики — вкусными.
Для начала нужно смазать сковородку растительным маслом, но его важно не наливать, а смазать им половинку очищенной луковицы и затем этой луковицей протирать раскаленную поверхность. Потом можно приступить к выпечке блинов.
По материалам belnovosti.by