Возьмите макаронную воду для приготовления блинов: вкус просто божественный

Возьмите макаронную воду для приготовления блинов: вкус просто божественный

Блины. Фото: Global Look Press

Блюдо получится вкуснейшим.

Этот кулинарный секрет знают далеко не все опытные хозяйки. Однако такой простой ингредиент сделает блинчики нежнейшими. И вам понадобится вода, в которой варились макароны. Ею нужно заменить молоко.

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Способ приготовления:

Жидкость, оставшуюся после варки спагетти, нужно перелить в отдельную емкость и оставить ее на ночь в холодильнике. На следующий день жидкость можно использовать для приготовления блинов.

Масса внешне будет напоминать кисель. Зато тесто на нем получится пышным и совсем не вязким, а блинчики — вкусными.

Для начала нужно смазать сковородку растительным маслом, но его важно не наливать, а смазать им половинку очищенной луковицы и затем этой луковицей протирать раскаленную поверхность. Потом можно приступить к выпечке блинов.

По материалам belnovosti.by

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