Возьмите макаронную воду для приготовления блинов: вкус просто божественный

Способ приготовления:

Жидкость, оставшуюся после варки спагетти, нужно перелить в отдельную емкость и оставить ее на ночь в холодильнике. На следующий день жидкость можно использовать для приготовления блинов.

Масса внешне будет напоминать кисель. Зато тесто на нем получится пышным и совсем не вязким, а блинчики — вкусными.

Для начала нужно смазать сковородку растительным маслом, но его важно не наливать, а смазать им половинку очищенной луковицы и затем этой луковицей протирать раскаленную поверхность. Потом можно приступить к выпечке блинов.

По материалам belnovosti.by