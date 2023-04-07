Как приготовить пельмени с уксусом: так делали наши бабушки — любимое блюдо в СССР

Способ приготовления:

Пельмени варятся как обычно. А уксус к ним подается разбавленным с водой.

На одну столовую ложку 9-процентного уксуса нужно взять три столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Соус наливают в блюдце и окунают в него пельмени, перед тем как съесть.

Есть еще один вариант:

Нужно смешать две столовые ложки 9-процентного уксуса с двумя столовыми ложками соевого соуса.

Затем добавляют столько же пельменного бульона и три зубчика измельченного чеснока.

Ингредиенты смешивают, дают настояться пять минут, при необходимости процеживают и подают в отдельной плошке к столу.

По материалам belnovosti.by