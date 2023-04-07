Как приготовить пельмени с уксусом: так делали наши бабушки — любимое блюдо в СССР

Сколько забытых рецептов времен СССР когда-то пользовались популярностью у поваров и домохозяек! К примеру, наши бабушки любили пельмени с уксусом. Сейчас все чаще это блюдо подают со сметаной или сливочным маслом.
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Способ приготовления:
Пельмени варятся как обычно. А уксус к ним подается разбавленным с водой.
На одну столовую ложку 9-процентного уксуса нужно взять три столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.
Соус наливают в блюдце и окунают в него пельмени, перед тем как съесть.
Есть еще один вариант:
Нужно смешать две столовые ложки 9-процентного уксуса с двумя столовыми ложками соевого соуса.
Затем добавляют столько же пельменного бульона и три зубчика измельченного чеснока.
Ингредиенты смешивают, дают настояться пять минут, при необходимости процеживают и подают в отдельной плошке к столу.
По материалам belnovosti.by