Готовим на завтрак сытные шарики из плавленого сыра: 10 минут — и вкуснятина готова!

Надоели однообразные завтраки с кашей и яичницей? Если хочется чего-то новенького, то можно попробовать приготовить блюдо из плавленых сырков. Обычно этот молочный ингредиент используют для горячих бутербродов или супов с грибами. Однако плавленные сырки идеально подойдут и для утреннего перекуса на скорую руку. Такой завтрак можно приготовить всего за 10 минут.

Вам потребуются:

3 плавленых сырка,

2 ст. л. муки,

1 яйцо,

масло растительное,

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Смазываем терку растительным маслом и натирает сырки — так смесь не будет прилипать к поверхности. Еще один вариант — размять сырки вилкой. Далее в миске смешиваем яйцо с мукой, все тщательно перемешиваем до однородной кашицы и добавляем тертый сыр. Снова перемешиваем и лепит из готовой массы шарики размером с тефтели.

Слегка придавливаем сырный шарик и обжариваем на разогретой сковородке с растительным масло с двух сторон по пять минут. Лучше готовить под крышкой. Такие сытные шарики можно подавать с овощами. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by