Творог, сыр, зелень и специи: как испечь вкусную запеканку без муки — легкая, как облачко!

Творог, сыр, зелень и специи: как испечь вкусную запеканку без муки – легкая, как облачко!

Запеканка. Фото: соцсети

Тем, кто придерживается правил здорового питания это блюдо понравится.

Очень вкусная и нежная запеканка получается из творога, сыра и зелени. Муки добавлять не нужно. Такая вкуснятина понравится даже худеющим девушкам.

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Ингредиенты: 600 г творога, 200 г твердого сыра, 3 яйца, 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа, 1 пучок зеленого лука, специи.

Мелко нарубить зелень, натереть сыр, взбить яйца и размять творог вилкой. Смешать все ингредиенты, приправить, выложить в форму и выпекать в духовке 40-50 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.

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