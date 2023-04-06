Аппетитная рисово-куриная запеканка: сделаем с грибами под сочной сырной шапкой

Попробуйте приготовить рис с курицей в виде запеканки под сочной сырной шапкой. От такой вкуснотищи никто не откажется! Блюдо нарядное и очень вкусное, можно даже на праздничный стол подавать.

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Ингредиенты: 300 г курицы, 300 г риса, 200 г шампиньонов, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, 3 яйца, 2 болгарских перца, 1 луковица, 80 г зеленого горошка, специи.

Мелко нашинковать лук, болгарский перец и шампиньоны, пожарить отдельно друг от друга. Сварить рис до полуготовности. Отдельно обжарить нарезанную курицу со специями. Смешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек.

Смешать сметану, взбитые яйца и тертый сыр, залить состав. Выложить в кулинарную форму, посыпать остатками сыра. Запекать в духовке полчаса при 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.