Ленивая лазанья: готовим запеканку из макарон, фарша, молока, яиц, лука и сыра — дешево и вкусно

Если у вас нет специальных макарон для лазаньи, сделайте запеканку из обычных. По вкусу она ничуть не хуже.

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Ингредиенты: 400 г макарон, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 500 г мясного фарша, 2 стакана молока, 100 г твердого сыра, специи.

Сварить макароны, нашинковать лук, натереть морковь. Взбить яйца с молоком и специями. Обжарить лук, морковку и фарш до готовности, приправить.

Выложить в форму макароны, фарш и снова макароны. Засыпать тертым сыром, залить молочной заливкой и выпекать 35 минут в духовке при 200 градусах.

Источник: lafoy.ru