Сочная мясная запеканка на скорую руку: фарш, сыр, сметана – ничего лишнего

Эта мясная запеканка – отличный вариант сытного мясного ужина на скорую руку. Если пришли уставшие с работы, не стоит дальше себя утруждать – просто положите в форму фарш, насыпьте на него сыр и полейте сметаной. Вкуснятина!

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Ингредиенты: 300 г мясного фарша, 100 г твердого сыра, 20 г сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, специи.

Смешать фарш со специями и тертым сливочным маслом. Выложить в кулинарную форму, засыпать тертым сыром, смазать сметаной и выпекать 50-60 минут в духовке при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.