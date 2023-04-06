Фарш для пельменей будет в разы вкуснее, если добавить в мясо эти ингредиенты: сочно и полезно

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для того чтобы фарш получился более нежным, в него можно добавить измельченный лук (сварить его в молоке со средней жирностью).

Более сочным мясо сделает измельченный лед, зелень — петрушка или укроп — добавят богатый вкус, в фарш можно также добавить немного молока или сливок. Еще один ингредиент — овощное пюре. На полкило мяса стоит брать не более ста граммов пюре. Лучше всего подойдет капуста или кабачок.

С помощью помидоров можно сделать сухое мясо сочным и нежным. Достаточно положить всего один томат, сняв кожицу и получив пюре.

По материалам belnovosti.by