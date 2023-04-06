Фарш для пельменей будет в разы вкуснее, если добавить в мясо эти ингредиенты: сочно и полезно

Фарш для пельменей будет в разы вкуснее, если добавить в мясо эти ингредиенты: сочно и полезно

Пельмени. Фото: Global Look Press

Что может быть лучше магазинных пельменей, конечно, пельмени домашней лепки.

Тем, кто отдает предпочтение пельменям домашней лепки, повара раскрыли секрет вкуснейшей начинки. Добавьте в фарш эти ингредиенты, они придадут мясу сочность:

  • особый лук,
  • лед,
  • зелень,
  • молоко или сливки,
  • овощное пюре,
  • помидоры.

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Для того чтобы фарш получился более нежным, в него можно добавить измельченный лук (сварить его в молоке со средней жирностью).

Более сочным мясо сделает измельченный лед, зелень — петрушка или укроп — добавят богатый вкус, в фарш можно также добавить немного молока или сливок. Еще один ингредиент — овощное пюре. На полкило мяса стоит брать не более ста граммов пюре. Лучше всего подойдет капуста или кабачок.

С помощью помидоров можно сделать сухое мясо сочным и нежным. Достаточно положить всего один томат, сняв кожицу и получив пюре.

По материалам belnovosti.by

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