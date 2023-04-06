Фарш для пельменей будет в разы вкуснее, если добавить в мясо эти ингредиенты: сочно и полезно

Тем, кто отдает предпочтение пельменям домашней лепки, повара раскрыли секрет вкуснейшей начинки. Добавьте в фарш эти ингредиенты, они придадут мясу сочность:
- особый лук,
- лед,
- зелень,
- молоко или сливки,
- овощное пюре,
- помидоры.
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Для того чтобы фарш получился более нежным, в него можно добавить измельченный лук (сварить его в молоке со средней жирностью).
Более сочным мясо сделает измельченный лед, зелень — петрушка или укроп — добавят богатый вкус, в фарш можно также добавить немного молока или сливок. Еще один ингредиент — овощное пюре. На полкило мяса стоит брать не более ста граммов пюре. Лучше всего подойдет капуста или кабачок.
С помощью помидоров можно сделать сухое мясо сочным и нежным. Достаточно положить всего один томат, сняв кожицу и получив пюре.
По материалам belnovosti.by