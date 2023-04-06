Всего три ложки манки и ни грамма муки! Нежная и легкая творожная запеканка — хит Интернета!

Классическая творожная запеканка — это идеальный завтрак для всей семьи. А если она имеет такую нежную текстуру, как в нашем рецепте, то это настоящий праздник, который под силу любой хозяйке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Запеканка состоит почти из одного творога, а потому легкая, вкусная, волшебно-молочная. Обязательно приготовьте, не пожалеете!

Ингредиенты: 500 г творога, 2 яйца, 75 г сахара, 3 ст.л. манки, 2 ст.л. изюма, 1 щепотка соли, 10 г сливочного масла, 1 щепотка ванилина.

Взбить творог блендером, растереть желтки с сахаром и ванилином, перемешать. Добавить манку и изюм, оставить на 10 минут.

Взбить белки с солью до пиков и аккуратно ввести в состав, деликатно размешивая снизу вверх двумя лопатками.

Переложить массу в форму, полить растопленным сливочным маслом и выпекать в духовке при 180 градусах полчаса под фольгой и 20 минут без нее.

Источник: lafoy.ru