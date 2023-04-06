Пельмени станут еще вкуснее, если варить их с этой приправой — бульон напитан

Многие домохозяйки перестали лепить пельмени вручную, сегодня они отдают предпочтение магазинной продукции. Казалось бы, варить пельмени достаточно просто: нужно всего лишь вскипятить воду на плите и добавить нужное количество мясных шариков в тесте. Далеко не все знают, что пельмени при варке могут стать еще вкуснее, если воспользоваться лайфхаком наших бабушек.

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Напитанным и ароматным бульон для пельменей сделают лавровый лист и несколько горошин черного перца. Но тут важно помнить! Первыми в кипящую воду добавляют именно эти приправы, и только потом, минут через пять, в этот бульон можно отправить пельмени. Такое блюдо понравится всем домашним. Просто пальчики оближешь!

По материалам belnovosti.by